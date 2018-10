© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Idea Jordi Alba per la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero starebbe monitorando la situazione legata al giocatore in scadenza con il Barcellona nel 2020. I blaugrana sono in pressing per il rinnovo ma lo spagnolo non sembra voler firmare ed ecco che Fabio Paratici tiene le antenne dritte, consapevole di dover comunque battere la concorrenza del Manchester United.