Juventus, idea Mata a parametro zero. C'è anche l'opzione Valencia

Il futuro di Juan Manuel Mata è in bilico, oggi più che mai: lo spagnolo non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Manchester United, nonostante il club sia intenzionato a offrirgli un rinnovo di contratto a cifre simili a quelle attuali. Il giocatore è infatti attratto dal ritorno al Valencia o dall'esperienza in un terzo campionato, come quello italiano: la Juventus, grande esperta di affari a parametro zero, ha fiutato l'occasione stando alle ultime diffuse dall'Evening Standard.