Juventus, idea Mitrovic per la difesa del futuro

La Juventus si muove sul mercato alla ricerca degli eredi in difesa della BBC. Come riporta Tuttosport uno dei nomi sul taccuino di Paratici è quello di Matej Mitrovic, ventiquattrenne difensore croato del Bruges. Undici presenze ed un gol in Nazionale, piace per la capacità di impostare ed ha un prezzo contenuto, circa 20 milioni. Inoltre la Juventus è in ottimi rapporti con il suo agente, lo stesso di Mandzukic.