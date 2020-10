Juventus, ieri l'ultima di Chiesa alla Fiorentina: accordo fra i due club per il talento viola

vedi letture

Quella di ieri sera al Franchi è stata, quasi sicuramente, l'ultima gara di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina. Il talento viola, si legge su Tuttosport, aveva già raggiunto l'intesa con la Juventus lo scorso anno, ma il neoproprietario Rocco Commisso, appena arrivato a Firenze, lo dichiaro incedibile. La Juventus è tornata a trattare con forza in questa finestra di mercato e nelle ultime settimana ha trovato l'intesa con i viola: il prezzo è sceso a 50-60 milioni e la Juventus potrà prendere Chiesa in prestito oneroso per circa 10 milioni, versando il resto tra riscatto e bonus. Riscatto obbligatorio, oppure facoltativo ma obbligatorio al raggiungimento di obiettivi facili, tempistiche di pagamento e circostanze che faranno scattare i bonus, sono tutti dettagli in corso di discussione, ma con una certezza: la quadratura si troverà.