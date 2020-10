Juventus, ieri partitella staff contro dirigenti nella bolla: a segno anche Paratici

vedi letture

Nella giornata di ieri, all'interno della "bolla" juventina, è andata in scena una partitella tra staff tecnico e dirigenti che animato la giornata del club juventino. Bonucci, Chiellini e De Ligt a bordo campo a ridere di gusto e sul terreno di gioco i preparatori, ma anche i dirigenti più alti in grado come Nedved e Paratici. Lo stesso ds è andato in gol su assist al bacio di mister Pirlo, ancora immarcabile. Bene anche Cherubini, in gol su rigore. Mentre Tudor non ha risparmiato nessuno da buon ruvido difensore come in carriera. In campo anche Zauli, tecnico dell'U23, Baronio e il match analist Riccardo Scirea. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.