Juventus, ieri telefonata di Paratici al Barcellona: i motivi del no all'affare Suarez

Una chiamata per chiudere la telenovela Luis Suarez. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nella serata di ieri il ds della Juventus, Fabio Paratici, avrebbe telefonato ai vertici del Barcellona per spiegare il dietrofront dei bianconeri nella trattativa per l'attaccante uruguaiano. Legato, come noto, ai tempi tecnici per il passaporto, giudicati troppo lunghi e rischiosi dalla Vecchia Signora. Ma, secondo il quotidiano capitolino, vi sarebbe di più: nello specifico, non tutta la dirigenza sarebbe stata convinta di affondare sul Pistolero. Il cui principale fautore sarebbe stato Pavel Nedved, mentre altri avrebbero espresso riserve. Da Barça, invece, filtrerebbe stupore per una chiamata inattesa e una brusca frenata.