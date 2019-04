Juventus, il Barça fa sul serio per De Ligt. Paratici vira su Umtiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona fa sul serio per Matthijs de Ligt, difensore classe '99 dell'Ajax, obiettivo dichiarato della Juventus. Come riporta Rai Sport i blaugrana sono pronti a mettere sul piatto 80 milioni per il gioiello olandese. La Juventus potrebbe ripiegare sul piano B e bussare proprio alle porte del Barcellona: l'obiettivo è Samuel Umtiti, centrale francese classe '93. Occhio anche alle alternative: Savic, Manolas e Hummels.