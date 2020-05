Juventus, il Barça le prova tutte per Pjanic e apre al prestito di Dembele in bianconero

vedi letture

Continuano senza sosta, anche in queste ore, i contatti tra Juventus e Barcellona. Dopo il no di Arthur ai bianconeri , i blaugrana cercano infatti altri profili da inserire nella trattativa per l'acquisto di Miralem Pjanic, obiettivo numero uno per rinforzare la mediana.

Secondo quanto scrive oggi Mundo Deportivo, proprio in tal senso ci sarebbe stata un'importante apertura da parte del club catalano alla cessione di Ousmane Dembelé alla Juve. L'attaccante esterno, classe '97, potrebbe trasferirsi inizialmente con la formula del prestito per poi, eventualmente, trattarne il riscatto alla fine della prossima stagione. A titolo definitivo, invece, il Barça offre sempre il solito Carles Aleñá, giovane centrocampista attualmente in prestito al Betis.