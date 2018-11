Juventus, il Barça si chiama fuori dalla corsa a Benatia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle scorse ore, oltre ad Arsenal e Manchester United, anche il Barcellona sembrava essere sulle tracce di Mehdi Benatia della Juventus. Sembrava, visto che secondo il Mundo Deportivo i blaugrana non hanno preso in considerazione il profilo del marocchino in vista di gennaio. Il suo entourage si sta muovendo con diversi club europei, ma il Barça come detto non sembra essere fra questi.