Juventus, il Barça si tira fuori dall'operazione De Ligt: costi troppo alti

Il Barcellona si tira fuori dalla trattativa per Matthijs De Ligt. Come riportato da Marca, il club blaugrana avrebbe deciso di tirare indietro a causa delle altissime pretese economiche del calciatore, che adesso è sempre più vicino alla Juventus. L’operazione sarebbe costata ai blaugrana più di 200 milioni di euro: 75 per il calciatore, più 12 netti a stagione al calciatore, ovvero 120 milioni per il club. Come se non bastasse, il suo agente Mino Raiola pretende il 20% del costo del cartellino come commissione. Il presidente Josep Maria Bartomeu ha così deciso di dire no all’operazione.