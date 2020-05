Juventus, il Barça torna a chiedere de Ligt. Paratici dice no e offre Rugani

A quasi un anno dal mancato arrivo in blaugrana di Matthijs de Ligt, il Barcellona non si è ancora arreso nella rincorsa al gioiellino olandese: forse pensando di sfruttare il non eccezionale inizio in bianconero, il club catalano è tornato a chiedere alla Juventus il cartellino del centrale ex Ajax, magari sfruttando la triangolazione che vorrebbe Paratici interessato ad Arthur per il centrocampo di Sarri e la posizione di Pjanic non più saldissima in bianconero.

Agnelli offre Rugani - Tuttavia, secondo il Mundo Deportivo oggi in edicola, i bianconeri avrebbero offerto Daniele Rugani al Barça, non volendosi separare dal giovane centrale ex Ajax, grande acquisto della scorsa stagione. L'opzione Rugani è allo studio, specie in caso di maxioperazione tra le due società, che come detto stanno discutendo di diversi calciatori. Senza dimenticare il vecchio interesse dei bianconeri per il centrale francese Todibo.