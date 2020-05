Juventus, il Barcellona fa sul serio per Pjanic: c'è l'ok dello staff tecnico

vedi letture

Il Barcellona fa sul serio per Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato da AS infatti, lo staff tecnico blaugrana avrebbe dato il suo ok per l'acquisto del bosniaco della Juventus. Il Barça - si legge - avrebbe chiesto Pjanic come contropartita per il giovane Arthur, obiettivo della Juventus per il centrocampo. Il brasiliano, al momento, avrebbe rifiutato la destinazione: vuole restare al Barcellona. Vedremo se il club blaugrana cercherà l'affondo per Pjanic anche senza mettere sul piatto il cartellino del brasiliano.