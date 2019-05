Juventus, il Barcellona frena per De Ligt: Paratici torna a sperare

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus torna a sperare per Matthijs De Ligt. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club torinese resta alla finestra e con il Barcellona alle prese con la trattativa per portare in blaugrana Antoine Griezmann i bianconeri sanno che potrebbe non essere facile per i catalani prendere in una sola sessione il francese, De Jong e lo stesso centrale difensivo.

Ipotesi PSG o Premier - Non c'è però solo il Barcellona sulle tracce dell'olandese. Il Paris Saint Germain è più che interessato al classe 1999 e ci sarebbe anche qualche sirena dall'Inghilterra, con il giocatore che potrebbe dunque finire al centro di un'asta milionaria.