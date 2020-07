Juventus, il Barcellona si congratula con Pjanic e il giocatore risponde: "Grazie e a presto"

Tra Miralem Pjanic e il Barcellona, il matrimonio è già stato sancito da diversi giorni e le parti in causa ovviamente non fanno niente per nasconderlo visto che l'ufficialità ha tolto le castagne dal fuoco, anche via social. Nelle scorse ore il Barcellona ha fatto le congratulazioni al campione bosniaco su Twitter per l'ennesimo scudetto vinto con la Juventus con la risposta del centrocampista che è arrivata questa mattina: "Grazie e a presto". Cordialità social in vista di un rapporto che deve ancora prendere il via sul campo ma che è già nato grazie alle firme sui contratti. Qualche tifoso ha rimproverato al giocatore i ringraziamenti a causa dell'impegno in Champions ancora da onorare, ma un grazie non si nega a nessuno, soprattutto se si tratta della tua prossima squadra.