Juventus e Barcellona sono pronte a sfidarsi per mettere le mani sul promettente difensore francese Lenny Lacroix, classe 2003, del Metz. Il giocatore potrebbe infatti essere prelevato a parametro zero, ma dietro pagamento di un indennizzo per la valorizzazione, non avendo ancora firmato un contratto da professionista con il club francese. Lo riferisce RMC Sport spiegando che la Juventus già all’inizio del 2019 aveva provato a strappare il talentino al Metz senza riuscirci e ora per farlo dovrà superare l’agguerrita concorrenza dei catalani.