"Sarebbe la ciliegina sulla torta ma non sposterebbe gli equilibri di una squadra come la Juve". Alessandro Canovi ha parlato così di Jean Todibo, difensore del Tolosa che vanta ammiratori in tutta Europa. Stando a quanto afferma l'Equipe non la pensa così il Barcellona, che avrebbe inserito il nome del 19enne talento nella lista delle priorità di questo mercato invernale. Il francese ha rifiutato il primo contratto da professionista con il Tolosa e i blaugrana lo vorrebbero per rinforzare un reparto già ritoccato con l'arrivo di Murillo, provando dunque il sorpasso alla Juventus.