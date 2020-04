Juventus, il Barcellona vuole Pjanic: affare possibile solo con Arthur nella trattativa

Il Barcellona ha messo nel mirino Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica spagnola RAC-1, il club blaugrana avrebbe contattato la Juventus per avere informazioni in merito al centrocampista bosniaco. La riposta della Juventus è stata chiara: per arrivare a Pjanic il Barça deve mettere sul piatto il cartellino di Arthur. Se il club blaugrana dovesse essere disposto a cedere il giovane brasiliano, cercato anche dall'Inter, ecco che vedere Pjanic con la maglia del Barcellona non sarebbe così improbabile.