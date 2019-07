Juventus, il Bayern mette la freccia per Cancelo: pronti 60 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bayern Monaco ha messo la freccia per arrivare a Joao Cancelo superando idealmente il Manchester City che prima di comprare deve cedere e dunque ha ritardato rispetto ai tempi celeri che sembravano attendere la trattativa. I bavaresi si sono inseriti e sono pronti a mettere sul piatto i 60 milioni richiesti dalla Juventus per lasciar partire il portoghese. Adesso i contatti con l'entourage del calciatore sono avviati e una volta ottenuto il via libera, il club tedesco potrà provare a regalarsi un altro esterno dopo Pavard e Lucas Hernandez. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.