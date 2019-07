Juventus, il Bayern Monaco ora è in pole position per Cancelo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Più Bayern Monaco che Manchester City, in questo momento, per Joao Cancelo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i bavaresi sembrano infatti in pole position per il laterale della Juventus, complice anche la necessità dei Citizens di fare cassa prima di acquistare nuovi giocatori. Proprio per questo il club inglese nelle ultime ore aveva offerto come contropartita tecnica Danilo, trovando però subito il netto rifiuto dei bianconeri.