Secondo quanto riportato da A Bola c'è apertura per il trasferimento di Mattia Perin al Benfica. Il portiere è valutato dalla Juventus 15 milioni di euro con poco margine di negoziazione sulla cifra. L'ingaggio del giocatore è alla portata dei campioni del Portogallo, tuttavia c'è da convincere il giocatore a giocare in un campionato che non è fra i cinque migliori al mondo. Il Benfica dal canto suo può offrire una maglia da titolare e la vetrina della Champions League.