La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Tahit Chong, centrocampista classe '99 in scadenza col Manchester United. I bianconeri vanno a caccia di un nuovo Pogba, e i tifosi dei Red Devils temono che anche con questo talento possa davvero accadere. Lui sta valutando la possibilità di lasciare Manchester perché sta giocando poco rispetto a quanto avrebbe immaginato dopo aver fatto il fenomeno con le giovanili e Paratici potrebbe approfittarne. Con il suo agente, che è lo stesso di Szczesny, i rapporti sono ottimi e nel blitz londinese, in cui si è parlato soprattutto della cessione di Mandzukic, il dirigente juventino ha parlato anche del centrocampista, facendo scattare l'allarme in casa United. A riportarlo è Il Corriere di Torino.