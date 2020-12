Juventus, il Cagliari alleato per Reynolds: sei mesi in Sardegna e poi l'arrivo a Torino

La Juventus ha presentato l'offerta ufficiale all'FC Dallas per Bryan Reynolds, esterno americano che piace anche a Roma e Bruges, ma non avendo slot da extracomunitari a disposizione non potrebbe tesserarlo fino a giugno: per questo l'alleato dei bianconeri potrebbe essere il Cagliari che potrebbe averlo a disposizione per sei mesi prima di farlo partire per Torino. A riportarlo è Sportmediaset.