Juventus, il calendario: in mezzo alla Champions c'è il Benevento

C'è una nota positiva per la Juventus, che ha pescato una delle avversarie più complicate possibili ai quarti di finale di Champions League. Domani la sfida alla Spal, poi quella delicata in casa col Milan dove è da capire se Allegri farà turn-over perché poi, il 3 aprile, ci sarà l'andata contro il Real Madrid. La nota positiva, però, è che tra andata e ritorno in Champions c'è la trasferta di Benevento, fanalino di coda della Serie A.

Il calendario della Juventus

17.03 Spal-Juventus

31.03 Juventus-Milan

03.04 Juventus-Real Madrid

07.04 Benevento-Juventus

11.04 Real Madrid-Juventus