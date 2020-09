Juventus, il caso centravanti: il duello fra Dzeko e Suarez prosegue

La Juventus ha fatto la sua scelta: via Gonzalo Higuain dentro un nuovo attaccante. L’input è arrivato anche da Andrea Pirlo che, prima in privato e poi pubblicamente, ha accompagnato alla porta il Pipita. Così si apre il fronte: da un lato i dialoghi per la risoluzione del contratto con il numero 21, dall’altro la ricerca del nuovo bomber a cui consegnare la casacca numero 9. Messa da parte la pista Milik, la dirigenza bianconera ha ristretto il campo a due profili: Luis Suarez ed Edin Dzeko.

L’ACCORDO CON SUAREZ - Come raccontato nella giornata di ieri da Tuttomercatoweb, l’accordo fra la Juventus e Luis Suarez è a un passo: le volontà delle tre parti in causa, i due club e il calciatore, collimano. Per la liberazione del Pistolero dai blaugrana, la Juve è anche disposta a offrire qualche bonus per il cartellino mentre i contatti con l’uruguaiano sono stati estremamente positivi sin dal principio con l’ambiente bianconero colpito dall’ambizione e dal carattere di Suarez. Capitolo passaporto: gli avvocati dell’ex Liverpool sono al lavoro da giorni per far ottenere la cittadinanza italiana (per via della moglie friulana) o spagnola grazie ai due anni trascorsi in Spagna necessari per chi è nato in uno stato ibero-americano.

DZEKO BLOCCATO DA MILIK - Il calcio è strano e il mercato a volte può esserlo ancora di più. Meno di un mese fa Arek Milik era il principale indiziato a vestire i panni del centravanti della Juventus mentre adesso si trova a “bloccare” il passaggio di Edin Dzeko in bianconero. Sì perché così come con Suarez, la Juventus ha chiuso in sostanza i discorsi con il bosniaco e con i giallorossi per il trasferimento a Torino. Ciò che non ha permesso la fumata bianca è il rallentamento sull’asse Roma-Napoli della trattativa che porterebbe Milik nella capitale e Under in Campania. Situazione che fatica sbloccarsi e che ha portato all’accelerazione juventina verso Suarez nonostante la preferenza di coach Pirlo e il contatto telefonico di qualche giorno fa fra il tecnico bianconero e il capitano della Roma.

Alla Continassa sulla margherita sfogliata restano solo due petali: il countdown per la rimozione dell’ultimo è cominciato.