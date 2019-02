Juventus, il Chelsea pensa già allo sconto per il riscatto di Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'avventura di Gonzalo Higuain al Chelsea è iniziata da meno di un mese ma il suo futuro in Blues è già incerto. Il club londinese starebbe già pensando a come abbassare la richiesta di 36 milioni di euro presente sotto forma di riscatto sull'accordo stipulato con la Juventus. La società di Abramovich proverà ad offrire 30 milioni per riscattarlo subito a giugno, minacciando i bianconeri di rimandarlo indietro in caso di risposta negativa. Il club juventino non ha nessuna intezione di riprendersi il Pipita e dunque la trattativa potrebbe anche decollare in favore degli inglesi. A riportarlo è Il Corriere di Torino.