Juventus, il Chelsea pronto a insinuarsi tra i dubbi di Allegri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante la conferma di Massimiliano Allegri sia più probabile di un addio, in Inghilterra insistono sulla possibilità che il Chelsea decida di dare l'assalto al tecnico della Juventus per sostituire Antonio Conte. Quel che pare certo è che i Blues farebbero ponti d'oro al buon Max pur di farlo approdare in Premier. Lui è attratto dal massimo campionato inglese, anche se forse preferirebbe piazze come il Manchester United o l'Arsenal. In ogni caso, i bianconeri stanno anche iniziando a guardarsi intorno per un'eventuale sostituzione. I nomi partono da Zidane e Deschamps, passano per il Cholo Simeone e arrivano ad Ancelotti e Simone Inzaghi. Il ventaglio di ipotesi è ampio, anche se al centro di tutto c'è ovviamente la volontà di Allegri, che probabilmente ancora non ha deciso cosa fare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.