© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Don Balon, il Real Madrid è pronto a tornare alla carica per Eden Hazard la prossima estate. Il Chelsea vuole cautelarsi e Maurizio Sarri vorrebbe Paulo Dybala come rimpiazzo. La Juventus chiede 150 milioni per l'argentino, operazione molto complicata per i Blues.