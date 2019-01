Il ChievoVerona, scrive la 'Gazzetta dello Sport', ha chiesto alla Juventus il prestito di Moise Kean, centravanti classe 2000. Tuttavia, tramite il ds Paratici, ieri la Juventus ha fatto sapere di non voler cedere il giovane attaccante, anche perché c'è prima da risolvere la questione relativa al rinnovo del contratto (clicca in basso per leggere).