Juventus, il City fa sul serio per Dani Alves: i dettagli dell'offerta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dall'Inghilterra, e più precisamente dal Guardian arrivano i dettagli relativi all'offerta del Manchester City per Dani Alves. I Citizens sono pronti a offrire al club bianconero 5 milioni di sterline, quasi 6 milioni di euro, per il cartellino del laterale brasiliano arrivato in bianconero appena un anno fa a parametro zero. Il brasiliano andrebbe a sostituire Bacary Sagna e Gael Clichy, i cui contratti con il City scadranno alla fine del mese e non saranno rinnovati.