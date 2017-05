Juventus, il City non molla Alex Sandro: pronti 60 mln di euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alex Sandro (26) resta nel mirino del Manchester City, mentre Tuttosport aggiorna la situazione in merito all’interesse del club inglese per l’esterno della Juventus. I citizens sarebbero disposti a offrire 60 milioni di euro, che potrebbero arrivare a 70 con i bonus. A essere decisiva può essere la volontà del calciatore, arrivato due anni fa a Torino per 25 milioni di euro. Qualora l’ex Porto dovesse spingere per l’addio, la Vecchia Signora potrebbe accontentarlo per mettere a bilancio anche una interessante plusvalenza.