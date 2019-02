Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus continua a lavorare per l'acquisto del cartellino di Marcelo, terzino sinistro classe 1988 del Real Madrid e della nazionale brasiliana: secondo quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset, i bianconeri potrebbero arrivare all'acquisto del cartellino del giocatore, non più considerato incedibile dai "Blancos", per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro, con ingaggio da 8 milioni a stagione. Qualora l'affare con il Real dovesse concretizzarsi, resterebbe da chiarire la posizione di Alex Sandro, che, certamente, non gradirebbe la coesistenza con il connazionale. Il terzino bianconero, comunque, avrebbe molto mercato, soprattutto in Inghilterra.