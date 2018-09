Juventus, il futuro di Dybala dipenderà da Cristiano Ronaldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paulo Dybala, attaccante della Juventus. Per il quotidiano torinese il futuro dell'attaccante argentino dipenderà dalla convivenza con Cristino Ronaldo.

Se, come accaduto in queste prime uscite, l'intesa tra i due non sarà ottimale ecco che a fine stagione si potrà prendere in considerazione la cessione della Joya. Con il Barcellona in prima fila.