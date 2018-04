Juventus, il futuro di Pjanic è in bilico: il PSG prepara la super offerta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se per Massimiliano Allegri il futuro di Paulo Dybala è senza dubbi bianconero, anche di fronte a eventuali offerte superiori ai 160 milioni, non vale lo stesso discorso per Miralem Pjanic. Il club non lo metterà sul mercato, ma nel caso in cui dovesse presentarsi il PSG per trattare, si siederebbe per capire le potenzialità dell'affare. Per lasciarlo partire, Marotta vuole almeno 80 milioni di euro. I francesi avrebbero già proposto un contratto di cinque anni a 8 milioni netti all'anno, ma adesso dovranno pensare di fare gli eventuali e salatissimi conti con la Vecchia Signora. A riportarlo è Il Corriere di Torino.