Juventus, il futuro è di Paulo Dybala. Fascia e bandiera nel segno di Del Piero

Lo scorso agosto Paulo Dybala è stato a un passo dall'addio alla Juventus. Era sul mercato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - lo volevano United e Tottenham ma la sua ferma volontà di restare in bianconero alla fine ha prevalso sugli interessi economici del club (che avrebbe fatto una ricca plusvalenza). Adesso però tutto è cambiato, visto che la Juventus non può fare a meno del suo talento.

Prolungamento - Per questo la dirigenza aveva già maturato l'idea, prima della pandemia, di proporgli di prolungare il contratto (che scade nel 2022) di uno o due anni. A maggior ragione in vista di un'estate in cui sarà difficile sia vendere che comprare. Perciò tutto lascia pensare che dai contatti informali (che sono frequenti) tra Paratici e l'agente Jorge Antun, si passerà presto a una trattativa vera e propria per prolungare il contratto e ritoccare un ingaggio già sostanzioso (7,5 milioni di euro).

Bandiera e fascia - Rinnovare con la Juventus significherebbe portare a termine un progetto che ha in testa da tempo, precisamente da quando ha lasciato la 21 per la 10: diventare una bandiera come Del Piero, di cui ha ereditato la maglia e spera, un giorno, anche la fascia da capitano.