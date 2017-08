Juventus, il Galatasaray sfida il Valencia per Rincon

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è il Valencia sulle sue tracce, ma non solo. Perché Tomás Rincón (29) interessa anche al Galatasaray, secondo quanto si legge sul giornale spagnolo As. Il centrocampista venezuelano è in uscita dalla Juventus dopo appena sei mesi in maglia bianconera, nel suo futuro può esserci la Liga oppure la Süper Lig nel club di Istanbul.