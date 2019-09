© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport ritorna sullo sfogo di Emre Can, con il tedesco che ha criticato fortemente la scelta di Maurizio Sarri di toglierlo dalla lista Champions. Giallo sulla presunta promessa della Juventus - che gli avrebbe confermato la presenza - e sul dietrofront operato in giornata. Per gennaio è già pronto il Paris Saint Germain.