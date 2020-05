Juventus, il Lione cerca un top in difesa per l'estate: nel mirino Demiral

Non solo Champions League. Il Lione cerca di rinnovare la propria difesa e in vista della prossima stagione sta seguendo con attenzione un difensore della Juventus. Secondo L'Equipe, infatti, nel mirino del club di Aulas ci sarebbe Merih Demiral. Nelle intenzioni della società bianconera, però, ci sarebbe quella di rendere il turno uno dei perni della difesa del futuro e servirà un'offerta importante per convincere Paratici a farlo partire da Torino. Così come a far dire sì al turco che si sta conquistando spazi importante in bianconero.