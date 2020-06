Juventus, il Lione fissa il prezzo per Houssem Aouar: 50 milioni di euro. E occhio al Real

vedi letture

Il suo nome è molto ambito sul mercato. Houssem Aouar potrebbe essere uno degli elementi più interessanti della prossima finestra di mercato. Il centrocampista del Lione da tempo è nel mirino di Juventus, Manchester City e Paris Saint-Germain che lo vorrebbero alle proprie dipendenze per la prossima stagione. Il presidente Jean-Michel Aulas però ha stabilito il prezzo, riporta Tuttosport, 50 milioni di euro.

Anche il Real Madrid - L'asta però potrebbe vedere un soggetto interessato in più, si legge sempre sul quotidiano sportivo. Si tratta del Real Madrid che potrebbe inserirsi nella trattativa per il calciatore. Per quanto riguarda invece il Manchester City si dovrà invece attendere il responso dal TAS di Losanna in quanto il club inglese ha il mercato bloccato.