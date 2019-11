Juventus, il Man United molla Mandzukic: è fermo da troppo tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da The Athletic, il Manchester United avrebbe deciso di mollare la pista che porta a Mario Mandzukic, attaccante croato in esubero dalla Juventus. Solskjaer vorrebbe un giocatore pronto subito e, per quanto riguarda il bianconero, preoccupa la totale assenza di presenze in partita dalla scorsa estate a oggi. I Red Devils dunque, potrebbero decidere di investire subito una grossa somma per precedere le concorrenti per Haaland.