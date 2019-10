Juventus, il Manchester United ci prova per Demiral: no a 30 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano turco Sporx parla di Merih Demiral, talento difensivo della Juventus recentemente anche al centro delle cronache per le questioni legate alla sua Turchia e al discusso gesto militare. Un giocatore che, da subito, ha dimostrato di sapersi integrare nell'ambiente bianconero e che sta attirando attenzioni importanti: per il media turco, il Manchester United avrebbe offerto per lui 30 milioni di euro. Proposta subito rifiutata dalla Juve.