Juventus, il Manchester United fissa il prezzo per Pogba: base d'asta 110 milioni

110 milioni di euro. Il Manchester United fissa il prezzo per Paul Pogba. Secondo quanto raccolto dal quotidiano britannico The Sun i Red Devils sono pronti ad accettare un'offerta pari a 110 milioni per liberare il centrocampista francese, che ormai ha chiuso la sua avventura con il club di Manchester. La Juventus resta in pole per il Polpo, ma la concorrenza del Real Madrid di Zidane è molto forte.