Juventus, il Manchester United vuole Matuidi per la prossima stagione

Secondo Rai Sport, il Manchester United è in costante pressing per Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus. Il club inglese è in costante contatto col suo procuratore Mino Raiola e proverà a portare il giocatore francese in Premier League la prossima estate, anche se per la società campione d'Italia l'ex PSG è incedibile.