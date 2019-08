© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juve ha provato a strappare al Barcellona il giovane Juan Miranda, ma secondo Sport l'assalto dei bianconeri non è andato a buon fine. Il Marsiglia avrebbe infatti sorpassato tutti, convinto ora di poter concludere l'acquisizione a titolo definitivo la prossima settimana. Decisivo il ruolo del direttore sportivo Zubizarreta, ex portiere dei catalani che gli garantirebbe il diritto di riacquisto. Inoltre in Francia il ragazzo troverebbe sicuramente più spazio di quanto non potrebbe fare in bianconero. Lo riporta Tuttojuve.com.