Juventus, il messaggio al mondo di CR7: ora chiederà di fermare la Champions

Cristiano Ronaldo, conscio del suo ruolo di sportivo tra i più famosi al mondo, ha deciso di compiere un gesto forte, ovvero quello di restare a Madeira in attesa che l'emergenza legata al diffondersi del coronavirus sia definitivamente risolta. Il portoghese ha informato il club e i capitani della squadra, ed oggi spiegherà pubblicamente la propria decisione. CR7 è d'accordo con le misure messe in pratica dal Governo italiano, mentre è fortemente in disaccordo col mancato intervento dell'UEFA, che ieri ha addirittura permesso che si giocasse un ottavo di finale con 70mila persone presenti ad Anfield. Dal canto del suo ruolo di campione internazionale, farà pressione affinché vengano fermate anche le coppe europee. Un sacrificio per uno come lui che vive per il calcio e per il gol, che però ritiene necessario per voltare pagina e mettersi alle spalle questo maledetto virus. A riportarlo è Tuttosport.