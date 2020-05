Juventus, il messaggio d'amore di Pjanic: "Questo club è una famiglia, è straordinario"

Parole d'amore per la Juventus da parte di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus al centro di mille voci di mercato. Il bosniaco è intervenuto in una diretta Instagram con il calciatore francese Laurent Agouazi: "La Juventus una famiglia, un club di altissimo livello. Quando vedi i trofei, pensi solo al fatto che anche tu vuoi contribuire a portare altri trofei in bacheca. È un club straordinario. Il mio ruolo? Prima di venire alla Juventus, Allegri mi ha detto che voleva mettermi davanti alla difesa. Ho gradualmente iniziato ad abituarmi, mi ha detto cosa dovevo migliorare ma oggi questo non mi impedisce di tornare mezz’ala".