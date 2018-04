Juventus, il Monaco e il Chelsea vogliono il ds Paratici

© foto di Federico Gaetano

Il Monaco e il Chelsea vogliono Fabio Paratici. Tuttosport in edicola quest'oggi scrive che il ds della Juventus è richiesto dai top club visto l'ottimo lavoro fatto in bianconero, intanto il rinnovo sembra soltanto una formalità per il dirigente in scadenza contrattuale con la Vecchia Signora. Confermata l'intera area sportiva e - si legge sul giornale - non solo Paratici che in passato era stato seguito anche da Real Madrid e Barcellona.