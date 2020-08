Juventus, il Napoli ha chiesto Cuadrado per Milik ma per Pirlo è incedibile

vedi letture

Il Napoli ha chiesto il cartellino di Juan Cuadrado per lasciare partire Arkadiusz Milik in direzione Juventus. I bianconeri sono rimasti spiazzati dalla richiesta azzurra visto che Pirlo considera il colombiano tra i propri incedibili, con la strada per il polacco che diventa così decisamente in salita visto che Agnelli non ha nessuna intenzione di spendere 35 milioni per l'attaccante in scadenza nel 2021. A riportarlo è Il Mattino.