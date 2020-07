Juventus, il Napoli rallenta la cessione di Milik: la speranza è non cederlo ai bianconeri

La Juventus non ha ancora avviato una trattativa diretta con il Napoli per Arkadiusz Milik, ma il giocatore ha già chiesto di essere ceduto al termine della stagione. Il club azzurro sta rallentando l'addio perché non vorrebbe cederlo proprio ai bianconeri, considerati come diretti rivali per il campionato. La La richiesta di 4,5 milioni all'anno del polacco, blocca anche l'interesse della Roma, che a quelle cifre non sembra potersi muovere in questo momento. Giuntoli spera dunque di piazzare l'attaccante o in Premier League o in Spagna. A riportarlo è Il Mattino.