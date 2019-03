© foto di www.imagephotoagency.it

"Complimenti alla Juventus! Una grande prestazione". Questo il tweet del Napoli a pochi minuti dalla vittoria dei bianconeri in Champions League contro l'Atletico Madrid per 3-0, risultato che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di staccare il pass per i quarti di finale dopo lo 0-2 dell'andata.