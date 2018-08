Juventus, il Nordsjaelland annuncia la cessione di Frederiksen

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultima fase di mercato ha portato in dote alla Juventus Nikolai Baden Frederiksen (18). Il nazionale danese under 19 ha firmato un contratto quadriennale con i bianconeri. Ne dà notizia il sito ufficiale del Nordsjaelland che, attraverso l'Amministratore Delegato Soren Kristensen, parla del club di Torino come "un'opportunità irripetibile e un sogno per tutti i giocatori di calcio". Anche se la Juventus non ha ancora fornito analoga comunicazione, arriva il commento del calciatore.

"L'FC Nordsjælland mi ha dato molto da quando sono arrivato tre anni fa. E sono sicuro che potrebbero darmi ancora di più, e avrei potuto davvero colpire il club. Ma l'opportunità che ho ricevuto dalla Juventus è così grande per me e per la mia carriera che ritengo sia un'occasione da cogliere. Ne approfitto per ringraziare tutti gli allenatori e i dirigenti della FCN che mi hanno dato così tanto da quando sono arrivato qui".

A leggere le statistiche, Frederiksen ha avuto uno sviluppo molto rapido in questo triennio. Di ruolo centravanti, ha esordito sia in campionato che nelle qualificazioni alla Europa League. Dalle parole di Kristensen si capisce che la Juventus aveva adocchiato il ragazzo da molto tempo. Insomma non un'idea dell'ultimo momento. Ora si tratta di capire se e quando Frederiksen sarà destinato alla formazione Primavera o all'under 23, ipotesi avvalorata dallo stesso Nordsjaelland.